Лето в Кувейте: 70 градусов жары - на солнце, 53 градуса - в тени

Температура воздуха в Кувейте в последние дни демонстрирует рекордные даже для этой ближневосточной страны показатели: 53,3 градуса Цельсия в тени и 70 градусов Цельсия на солнце. Местная газета Al Rai пишет, что нынешнее лето в эмирате становится самым жарким за последние примерно 70 лет.

На фоне аномальной жары власти ряда регионов Кувейта призвали жителей эмирата экономнее потреблять электроэнергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах, поскольку они оказывают серьезную нагрузку на местную энергосистему.

"Подобные высокие температуры объясняются прежде всего близостью Кувейта к тропику Рака (также Северный тропик), где солнце находится прямо перпендикулярно ему. Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия (формирующийся в Индийском океане тропический циклон с ветрами от 14-17 м/с и выше), влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака", - приводит ТАСС слова члена Арабского союза астрономии и космических наук Бадра аль-Амира.

Между тем в департаменте метеорологии при Генеральном управлении гражданской авиации Кувейта заявили, что не подтверждают такие высокие показатели аномальной жары, останавливаясь на уровне 53,5 градуса Цельсия на солнце, однако допускают, что термометры в автомобилях и другие измерительные приборы действительно могут показывать от 65 до 70 градусов Цельсия.