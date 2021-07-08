Президент УЕФА назвал несправедливым формат Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин подверг критике формат чемпионата Европы по футболу-2020. Он считает неправильным то, что некоторым командам нужно было преодолевать больше 10 тыс. км, тогда как другим — 1 тыс., передает BBC Sport.

По словам Чеферина, формат проведения был несправедливым для болельщиков, а также стал вызовом для команд. Так, больше всех проехала Швейцария — 15 485 км. При этом, для сравнения, Шотландия преодолела только 1108 км. А финалисты турнира — Италия и Англия — сыграли все три матча группового этапа на домашних аренах в Риме и Лондоне.

Сборная Англии только один раз покинула Великобританию — в четвертьфинальном матче против Украины в Риме.