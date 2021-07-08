«Беспрецедентный хаос»: хакеры парализовали работу железных дорог в Иране

В результате кибератак поезда национальной железной дороги в Иране были задержаны или отменены. Хакеры нарушили работу билетных касс и сайта предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате хакерской атаки на национальных вокзалах Ирана возник «беспрецедентный хаос». Как отмечает издание, хакеры нарушили работу билетных касс и веб-сайта национальной железной дороги, из-за чего поезда были задержаны и отменены. В частности, номера горячих линий, которые высвечиваются на табло, были заменены на принадлежий офису верховного лидера аятоллы Али Хаменеи номер.

Представитель государственной железнодорожной компании, со своей стороны, отметил, что специалисты продолжают ликвидировать последствия кибератаки и отрицает наличие масштабных задержек.