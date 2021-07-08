Мурад Самедов, парламентский корреспондент 03:15

Сегодня под председательством первого вице-спикера Али Гусейнли состоялось последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. После обсуждения вопросов повестки дня, депутаты отправились в долгожданный отпуск до конца лета. Сегодняшнее заседание также было одним из самых непродолжительных. По сложившейся традиции, вначале слово было предоставлено депутатам, которые выступили с заявлениями по текущим вопросам. Выступившая депутат Нигяр Арпадараи подняла две достаточно актуальные проблемы. По ее словам, инвалиды войны все еще сталкиваются с бюрократическими преградами и вынуждены обивать пороги кабинетов, чтобы получить необходимые документы. Поднятая ею вторая тема была связана с ковид-паспортами. Депутат выразила обеспокоенность тем, что внедрение ковид-паспортов происходит без должного обсуждения.

«В настоящее время люди с хроническими заболеваниями, аллергией или же по личному желанию отказывающиеся от вакцинации, не могут войти в оздоровительные центры. Насколько это правильно? Да, никто не сомневается, что государство заботится о здоровье людей. Но вводимые без обсуждений новшества порождают дополнительную бюрократию. Считаю, что должно быть дополнительное обоснование этого новшества», - сказала она. Другой депутат Рази Нуруллаев обрушился с критикой на некоторых «политиков», которые в интернете выступают с бредовыми заявлениями касательно ситуации в Карабахе. «Они говорят, что Зангезурского коридора не будет, что Ханкенди не наш и наша армия не должна была останавливаться. Их мышление ничем не отличается от мышления Пашиняна. С 90-х годов в их риторике ничего не изменилось», - сказал он, добавив, что сегодня наступило время интеллекта и политической культуры. В тоже время депутат Гудрат Гасангулиев поднял тему несправедливого возмещения компенсации гражданам при отчуждении земель и домов на нужды государства. По словам депутата, переселенные с территории «Белого города» граждане получают такую маленькую компенсацию, что не смогут приобрести квартиры в этом же районе, потому что цены здесь иногда доходят до 2 тысяч манатов за квадратный метр.

Ряд других депутатов в своих выступлениях поприветствовали указ президента о создании Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Затем первый вице-спикер Али Гусейнли объявил об обсуждении повестки дня, в которую были включены 13 вопросов. При этом 7 вопросов включали в себя законопроекты в третьем чтении, что и обусловило довольно быстрое завершение заседания. Одним из первых в третьем чтении был принят законопроект «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности». В третьем чтении также были приняты законопроекты о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс, в Административно-процессуальный кодекс и закон «О государственной пошлине». Эти поправки на этапе первого и второго чтения вызвали достаточно жаркие дискуссии в среде адвокатов, т.к. предусматривали введение достаточно крупных штрафов за необоснованную подачу ходатайств. Однако во втором чтении, после проведения дополнительных обсуждений с участием Коллегии адвокатов, поправки были представлены в новой редакции. В частности, в законопроект добавлены слова «многократно предоставляющий необоснованные ходатайства». Тем самым судья сначала будет предупреждать адвокатов, а лишь затем штрафовать. Согласно регламенту, в третьем чтении не проводятся обсуждения, и законопроект был поставлен на голосование и принят. Следующим был принят законопроект об утверждении Соглашения «О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь». Обсуждение этого законопроекта запомнилось лишь выступлением депутата Фазаила Агамалы с похвалой в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко.

В ходе сегодняшнего заседания интересным выступлением запомнился и депутат Бахруз Магеррамов, который поднял крайне актуальную тему стремительного распространения среди молодежи дешевого синтетического наркотика амфетамина (в простонародье «паты», «шуше» - ред.). Депутат призвал ужесточить наказание за ввоз наркотиков в страну. «Ужесточение наказаний не всегда является выходом из ситуации. Но мы должны пойти на это. Всем известно, из какой страны больше всего к нам завозится эта отрава. Как такое может быть, что наркокурьеры ни разу не задерживаются на границе своей страны? Мы их задерживаем, экстрадируем обратно, но ситуация не меняется», - сказал депутат. Заседание Милли Меджлиса продолжилось обсуждением и принятием законопроектов о внесении изменений в Миграционный кодекс, Кодекс торгового мореплавания и закон «О морских портах», закон «О государственной пошлине», законы «О земельном рынке», «О международном частном праве», «О государственных закупках», «Об особых экономических зонах» и Положение о дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса". Заседание Милли Меджлиса плавно и скучно близилось к завершению, но в конце неожиданно разгорелась жаркая дискуссия о Восточном Зангезуре. Все началось с того, что депутат Тахир Керимли заявил, что в социальных сетях идут обсуждения касательно указа президента Азербайджана о новом экономическом разделении районов и часто проскакивают утверждения о том, что это якобы территориальная претензия к Армении. Депутат посчитал нужным заявить, что он решительно отвергает эти заявления.