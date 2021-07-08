Афганистан попросил Китай, Индию и Россию о помощи

«Мы призываем наших внешних партнеров помогать нашим силам обороны и безопасности бороться с терроризмом, для чего они и предназначены, а не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы приветствуем техническую поддержку от всех внешних партнеров — естественно, из Китая, Индии и России», — сказал Мохиб, передает РБК.

Афганские власти надеются, что Россия, Индия и Китай помогут им в борьбе с террористами, заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб в интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, террористы ведут вредоносную деятельность во всех странах региона, поэтому объединиться должны все государства.

Мохиб заявил, что афганские власти надеялись, что «Талибан» начнет «серьезный разговор о том, как привнести в Афганистан мир и стабильность». Вместо этого талибы начали наступление по всем направлениям, сказал Мохиб.

Он пояснил, что, несмотря на то, что военные, подчиняющиеся центральному правительству в Кабуле, оказывают сопротивление боевикам, есть места, которые невозможно защитить — посты, расположенные в отдаленных местах, которые «Талибан» всегда пытался взять под контроль.

Кроме того, представитель Кабула отметил, что сторонники «Талибана» имеют право быть представленными во власти. «На что они не имеют право — так это на монополию», — отметил Мохиб.