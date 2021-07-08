Бюро М.С. haqqin.az 03:30

Министерство экологии и природных ресурсов, выждав длительную паузу, все же выступило с заявлением о ситуации с уничтожением леса вблизи села Хафтони Ленкоранского района. Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что волонтеры экологической организации Ecofront распространили информацию о вырубке лесного массива возле поселка Хафтони в Ленкоранском районе. В частности, сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций.

Сначала Минэкологии отрицало факт вырубки деревьев, утверждая, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров». Спустя несколько дней министерство все же признало факт вырубки деревьев и приостановило работы для проведения расследования. Накануне же начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде обнародовал предварительные итоги проведенного расследования. По его словам, в ходе проведенных расследований было установлено, что при исполнении договора между компанией Beta и Ленкоранским региональным центром лесного хозяйства с целью создания чайной плантации на участке земли лесного фонда были допущены отклонения и кроме кустарников были вырублены деревья. «По итогам расследования проводится посадка новых деревьев на месте вырубленных, компенсация ущерба, нанесенного природе и накладывается штраф на компанию Beta», - сказал он. По словам чиновника, в отношении работников лесной службы, которые не выполнили должным образом свои должностные обязанности, принимаются меры дисциплинарного взыскания.