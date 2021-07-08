Минэкологии признало вырубку деревьев в Ленкоране… А экологи заявили о вырубке 5 га леса Хафтони по следам наших публикаций
Министерство экологии и природных ресурсов, выждав длительную паузу, все же выступило с заявлением о ситуации с уничтожением леса вблизи села Хафтони Ленкоранского района.
Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что волонтеры экологической организации Ecofront распространили информацию о вырубке лесного массива возле поселка Хафтони в Ленкоранском районе. В частности, сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций.
Сначала Минэкологии отрицало факт вырубки деревьев, утверждая, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров». Спустя несколько дней министерство все же признало факт вырубки деревьев и приостановило работы для проведения расследования.
Накануне же начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде обнародовал предварительные итоги проведенного расследования. По его словам, в ходе проведенных расследований было установлено, что при исполнении договора между компанией Beta и Ленкоранским региональным центром лесного хозяйства с целью создания чайной плантации на участке земли лесного фонда были допущены отклонения и кроме кустарников были вырублены деревья.
«По итогам расследования проводится посадка новых деревьев на месте вырубленных, компенсация ущерба, нанесенного природе и накладывается штраф на компанию Beta», - сказал он.
По словам чиновника, в отношении работников лесной службы, которые не выполнили должным образом свои должностные обязанности, принимаются меры дисциплинарного взыскания.
Вопиющий факт вырубки уникального леса в ленкоранском Хафтони продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в азербайджанском обществе. Вместе с тем, Минэкологии не ответило ни на один из основных вопросов.
Во-первых, почему Минэкологии не раскрывает площадь вырубленного леса в Хафтони? Ведь, по утверждениям экологов, вырублены как минимум 5-6 га леса.
Во-вторых, министерство признает факт заключения договора между компанией Beta и Ленконкорранским региональным центром лесного хозяйства с целью создания чайной плантации. Почему от общественности скрываются детали этого договора? Ведь по утверждениям тех же экологов, земли лесного фонда в Ленкоране могли быть сданы в аренду по преступно-смешной цене – 25 манатов в год.
В третьих, вырублены редкие демирагаджи, которые внесены в Красную книгу. За вырубку только этих видов деревьев грозит уголовная ответственность. Кто компенсирует ущерб, нанесенный государству?
На виду явное игнорирование законов. Даже за меньшее нарушение законов, договор с чайной компанией расторгли бы, а виновные чиновники уволены и посажены. Минэкологии же не отвечает на главные вопросы – что будет дальше с лесом в Хафтони и договором с компанией Beta?..
К концу дня, в распоряжении haqqin.az оказались снимки уничтоженной части леса Хафтони. По информации независимых экологов, речь идет об уничтожении 5 га уникального лесного массива.