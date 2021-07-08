Минюст США назвал опасными заявления Трампа о восстановлении в должности

Бывший глава Белого дома заявлял, что может вернуться на пост главы государства, если выборы 2020 года будут признаны сфальсифицированными. Он подчеркнул, что людям придется принимать собственное решение, если обнаружатся «сотни тысяч украденных голосов».

Министерство юстиции США выразило опасения из-за желания экс-президента США Дональда Трампа вновь занять должность главы государства, передает CNN. По мнению ведомства, это может спровоцировать новые беспорядки, аналогичные событиям у Капитолия в январе 2021 года.

«Бывший президент Трамп продолжает делать ложные заявления о выборах, намекать, что в ближайшем будущем он может быть восстановлен в качестве президента без проведения новых выборов, и тем самым принижает жестокое нападение на Капитолий»,— заявили федеральные прокуроры.

Они подчеркнули, что подобные высказывания могут спровоцировать новую волну насилия в США. В Минюсте заключили, что для восстановления Трампа в должности отсутствуют правовые механизмы, а его подозрения в фальсификации выборов были полностью опровергнуты.

Ранее Трамп заявил, что принял решение об участии в выборах 2024 года. Он ответил «да» на вопрос журналиста о его возможном участии. «Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — добавил Трамп.

При этом некоторые его однопартийцы опасаются, что в этом случае он потенциально может нанести вред умеренным республиканским кандидатам, участвующим в государственных гонках, или возобновить дискуссии о его роли в беспорядках в Капитолии 6 января.