«Азеригаз»: на 50% снизилось число обращений в связи с газообеспечением

Во втором квартале 2021 года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) из Министерства энергетики поступило 1714 обращений, связанных с защитой прав потребителей, снабжением абонентов электрической и тепловой энергией, природным газом и другими вопросами.

Как сообщили haqqin.az в Производственном объединении «Азеригаз», в связи с газообеспечением всего поступило 171 обращение, в том числе 12 по вопросам газоснабжения. Это на 170 обращений, или на 49,8 процента меньше, чем в первом квартале.