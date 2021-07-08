Как передает haqqin.az, 10 июля более 100 представителей дипломатического корпуса побывали на Джыдыр-дюзю в Шуше.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных поездок на освобожденные территории представителей дипломатического корпуса и международных организаций.

В поездке принимают участие послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и других стран, а также сотрудники Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что накануне дипломаты ознакомились со строительством международного аэропорта в Физули и с подстанцией "Физули". Затем они посетили ряд культурных, исторических и религиозных памятников в Шуше.