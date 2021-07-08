SOCAR покупает сеть автозаправочных станций в Украине?

«Долго подбирали структуру для этой сделки, остановились в итоге на SOCAR New Energy Ltd», – сообщил топ-менеджер трейдерской структуры из Азербайджана.

Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco в Украине станет компания SOCAR New Energy Ltd, зарегистрированная на Кипре. Об этом профильному изданию enkorr сообщили источники в азербайджанских нефтяных кругах.

По его словам, сделка подразумевает выкуп 100% участия в Glusco Energy, о чем в ближайшее время будет запись в регистрационных документах кипрской компании.

«Сделка уже завершена», – добавил источник.

Для начала работы в Украине SOCAR New Energy должна получить разрешение Антимонопольного комитета Украины. Согласно европейскому законодательству, SOCAR также предстоит формально получить одобрение антимонопольных органов Грузии, Турции и еще нескольких стран, где SOCAR ведет деятельность.

«Заявление в Антимонопольный комитет Украины должно быть подано в течение ближайших десяти дней, во второй декаде июля», – рассказал собеседник enkorr.

Сеть АЗС Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании Роснефть, который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.. Сегодня сеть насчитывает 126 АЗС и шесть нефтебаз. Также компания осуществляет заправку самолетов в киевских аэропортах «Борисполь» и «Киев».

В свою очередь, заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя сообщения украинских СМИ о завершении сделки, заявил, что пока нет окончательного решения о приобретении компанией Азербайджана SOCAR сети автозаправочных станций (АЗС) украинской компании Glusco.

«Пока нет окончательного решения в связи с этим, поскольку для этого необходимо подтверждение соответствующих государственных органов», – сказал Ахмедов.