В России новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 752 против 726 днем ранее, до 142 253. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

Как сообщает ТАСС, это максимум за эпидемию.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 082. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 758 300 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.