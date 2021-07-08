Азербайджанский клуб подписал немецкого футболиста

С 27-летним футболистом подписан 2-летний контракт. Микелс, игрок с конголезскими корнями и немецким паспортом, ранее выступал за вторые команды «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Шальке», а также за ряд других немецких клубов. Его последней командой был нидерландский «Маастрихт».

Это четвертый трансфер «Сабаха» в нынешнем сезоне. Ранее клуб усилился полузащитником Эльвином Джамаловым, голкипером Салахатом Агаевым и испанским фланговым игроком Хуаном Камарой.