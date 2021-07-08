Все, кто близко знал Рахиба Мирзоева, охарактеризовали его как порядочного, скромного и достойного офицера. А один из его близких знакомых сказал буквально следующее: «Я случайно встретил Рахиба на улице несколько дней назад. У него было хорошее настроение, он был в полном здравии, у него не было никаких долгов и проблем на службе. Рахиб был примерным семьянином, у него двое детей - сын и дочь. Это самоубийство, если, конечно, это было на самом деле самоубийством, стало большим шоком для всех нас, близко знавших его».

Отметим, что накануне собственный корреспондент haqqin.az посетил траурную церемонию, на которой собрались родные и близкие начальника отделения полиции. Наш сотрудник побеседовал с ними, и все они выразили полное недоумение по поводу этого трагического инцидента.

В свою очередь, в ответ на запрос haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что 9 июля было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса по факту самоубийства начальника 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции Рахиба Мирзоева, выстрелившего себе в сердце из служебного оружия.

Расследование уголовного дела ведется в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

В настоящее время расследование по делу продолжается.