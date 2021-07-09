Ученые рассказали о симптомах COVID-19 в течение полугода после заражения

Сингапурские ученые из национального центра инфекционных заболеваний рассказали о проявлении симптомов COVID-19 в течение полугода после заражения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам экспертов, симптомы могут проявляться продолжительное время, и это совсем не зависит от того, насколько легко или тяжело протекала сама болезнь. «Исследование показало, что кроме легких, которые поражаются вирусом в первую очередь, значительный ущерб получают и другие органы», — заключил один из авторов исследования Барнаби Янг.

Он пояснил, что у некоторых пациентов возникали проблемы с сосудами. Выяснилось также, что наименее всего так называемому постковидному синдрому подвержены этнические китайцы старше 65 лет, но объяснения этому ученые пока не нашли.