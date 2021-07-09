Задержан гражданский активист Рамин Гаджилы

Гражданский активист Рамин Гаджилы арестован на основании показаний депортированных из Германии граждан Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, Рамину Гаджилы предъявлено обвинение по нескольким пунктам статьи УК Азербайджана «мошенничество».

В ответ на запрос в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по решению суда в отношении Рамина Гаджилы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с привлечением в качестве обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

Напомним, что Р.Гаджилы был задержан за мошенничество в 2018 году, а затем был арестован при попытке незаконно пересечь границу и отправиться в Грузию, в 2019 году он вышел на свободу.