Джейхун Наджафов, собкор 15:46

Так можно охарактеризовать ситуацию в Иране, где власти по всей стране на несколько часов отключают электричество. Перебои в подаче электричества в летнее время были хроническим явлением последние 30 лет, но в этом году они привели к настоящему хаосу в стране. В Тегеране, Исфахане и других крупных городах настоящее светопреставление: перестали работать светофоры, сигнализация магазинов, остановились некоторые фабрики и заводы, сломался график тегеранского метрополитена, вышли из строя промышленные холодильники на объектах общественного питания, нарушилась работа систем, усиливающих сигналы мобильной связи. Невозможно ни нормально передвигаться по городу, ни купить продукты в маркетах, потому что перестали работать электронные кассовые аппараты. В социальных сетях распространяются фото отключенных от электричества клиник, где на лечении находятся больные ковидом.

Хуже всего дела обстоят на севере страны, где отключение электроэнергии повлияло на водоснабжение городов и сел. А в южных провинциях, прилегающих к Персидскому заливу, где летняя температура выше 50 градусов, население оказалось и вовсе в невыносимых условиях. Понятно, что акции протеста не заставили себя ждать – волна возмущения прокатились по всем иранским провинциям. Причем в Тегеране, Реште, Хоме, Бабольсаре, Гамшехре, Амоле, Ростамколе, Бехшахре и других городах люди выходили протестовать ночью, в темноте. Народ винит во всем чиновников - всех подряд, независимо от ранга. Напряжение не спало и после того, как правительство принесло населению свои извинения за создавшуюся ситуацию. «То, что происходит в Иране, это не результат какой-то аварии в системе энергообеспечения, а ожидаемое обрушение всей энергосистемы страны», - сказал haqqin.az иранский политолог и журналист Таха Кермани. Все последние годы иранские экономисты предупреждали, что без крупных капиталовложений страну ждет энергетический нокаут. Однако власти заверяли, что Иран вырабатывает 85 тысяч мегаватт электроэнергии, то есть достаточно для нормальной жизнедеятельности государства. Однако независимые эксперты считают, что при существующих мощностях реально производить не более 56 тысяч мегаватт и острый дефицит электроэнергии достигает как минимум 10 тысяч мегаватт. К тому же вся иранская энергосистема морально и технически устарела. Примерно 40% производства приходится на отжившие свой век парогенераторы, а в качестве топлива используется мазут.

«Для поддержания имеющихся мощностей хотя бы в рабочем состоянии необходимо вкладывать в эту сферу ежегодно не менее 2 млрд долларов, что давно не делается. Допотопная техника приводит к тому, что в системе распределения теряется до 43% всего вырабатываемого электричества. Современные системы производства электричества, «зеленая энергетика» составляют всего около 0,5 %. Та же ситуация в ядерной энергетике, о которой в последние 15 лет все время говорили власти. Она дает всего 1,5% энергии», - указывает Кермани. Для сравнения: в Турции при примерно одинаковом с Ираном населении пятая часть всей энергии вырабатывается из альтернативных источников. В иранской энергетической системе сегодня нет ни одного сегмента, который бы не был ущербным. А окончательный удар по ней нанесло широкое распространение в стране майнинга – добычи цифровых денег. По некоторым данным, подпольные добытчики криптовалют съедают до 10% и более всей произведенной электроэнергии. Недавно полиция накрыла в южном Тегеране в заброшенном здании завода огромный подпольный дата-центр, где было огромное количество установок-майнеров. Кермани отмечает, что продажа аппаратуры для майнинга в Иране официально запрещена, хотя некоторые люди в правительстве предлагали легализовать и этот процесс, и продажу соответствующего оборудования. Благо эти предложения не нашли поддержку у власти. Между тем есть свидетельства, что майнинг широко используют КСИР, «Басидж» и другие силовые структуры. По данным эксперта, они просто устанавливают майнеры там, куда электричество подается бесплатно или по очень низкой цене. Это выделенные для «Басиджа» помещения в мечетях, на объектах религиозного поклонения в селах и др.

«В прошлом месяце, в разгар энергетического кризиса, власти объявили, что в стране покончено с майнингом, но никто им не поверил, потому что в нем заняты структуры, представляющие собой государство в государстве. Но даже если власти действительно прикроют майнинг, то это не спасет от обрушения энергосистему Ирана - после кризисного лета придет еще более кризисная зима. Все дело в том, что спрос на энергию растет, а энергосистема страны застряла на уровне 80-х», - говорит он. Как считает Кермани, наибольший урон нехватка электроэнергии нанесла иранскому здравоохранению. «В тебризской клинике из-за отключения электричества прекратила работу система жизнеобеспечения больных ковидом. Пока подключали автономное питание, несколько больных умерли. Уму непостижимо, но даже в крупнейшей клинике имени Имама Резы автономное питание подается только в реанимацию. Не подключены к этой системе морги, и трудно представить, в какое состояние в летний зной приходят тела умерших от ковида», - перечисляет эксперт неразрешимые в ситуации дефицита электричества проблемы здравоохранения.