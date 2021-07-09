В Баку обсудили проблемы управления многоквартирными домами

В мероприятии приняли участие представители Милли Меджлиса, Кабинета Министров, Министерства экономики, аппарата омбудсмена, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Национальной конфедерации организаций предпринимателей, Коллегии адвокатов Анкары, ООО PASHA Holding, проекта «Белый город», Группы компаний Yeni Hayat и других государственных и негосударственных органов, средств массовой информации.

Сегодня Коллегия адвокатов организовала круглый стол на тему «Адвокатский взгляд на управление многоквартирными домами (отечественный и международный опыт)» с участием представителей государственных органов и негосударственных организаций, адвокатов и предпринимателей.

Директор Центра правовой помощи и обучения Коллегии адвокатов Шахмар Мамедов открыл мероприятие вступительным словом, поприветствовал участников и проинформировал о целях круглого стола и мероприятиях, организованных Центром.

Со вступительной речью выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров. В своем выступлении он проинформировал о государственном контроле за деятельностью многоквартирных домов и роли государства в этой области, о важности изучения национального и международного опыта, организации правильного управления многоквартирными домами, правилах управления в зданиях, построенных частными структурами и жилищно-строительными кооперативами потребительского характера, проблемах, с которыми сталкиваются адвокаты в этой области.

На мероприятии также выступили адвокат Фуад Керимов на тему «Адвокатский взгляд на управление многоквартирными домами – местный опыт», руководитель Аzaflı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, член коллегии адвокатов Анкары Арзуман Азафлы на тему «Адвокатский взгляд на управление многоквартирными домами – международный опыт».

Фуад Керимов высказал мнение об упорядочении в законодательстве вопросов управления многоквартирными домами, применении в зданиях новых методов управления, сборе коммунальных платежей, ответственности жилищно-строительных кооперативов, регулировании отношений между собственниками жилья и жильцами.

Арзуман Азафлы рассказал об истории управления многоквартирными домами, международном опыте в управлении, включая Америку и Европу, системе платной простой собственности в Америке, регулировании управления многоквартирными домами в Турецкой Республике и контроле над ними и т.д.

Кроме того, выступили руководитель коммерческого отдела компании Rahat Yaşam Эльхан Оруджев и представитель ООО Xetayi 25 Исрафил Саривелиев.

Затем состоялись подробный обмен мнениями и обсуждение вопросов создания системы управления жильем, разработанной в соответствии с требованиями современности, приватизации нежилого помещения, управления многоквартирными домами, определения размера платы за содержание жилого помещения.

В то же время участники мероприятия пришли к выводу, что существует большая потребность в усилении государственного контроля в этой сфере и повышении прозрачности со стороны управляющих компаний, в том числе во внесении дополнений и изменений в законодательство. В связи с этим Коллегия адвокатов обобщит все предложения и направит их в соответствующие органы.