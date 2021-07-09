Турецкий беспилотник Akinci установил новый рекорд Видео
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci установил рекорд среди турецких беспилотников. Соответствующее видео в Twitter выложила компания Baykar.
Отмечается, что беспилотник смог достичь высоты в 11,6 километра, провести в воздухе 25 часов 46 минут и пролететь 7507 километров. Согласно Baykar, набранная высота является рекордной для БПЛА турецкой разработки.
В апреле компания Roketsan опубликовала в Twitter рекламный ролик, в котором высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения повышенной дальности MAM-T «уничтожает», в частности, зенитный ракетно-пушечный комплекс, напоминающий «Панцирь» российского производства.
🚨— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 8, 2021
Bayraktar #AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı.
📈 38.039 feet
🛫 06.07.2021 ⏰ 20.58
🛬 07.07.2021 ⏰ 22.44
⏳ 25 saat 46 dakika
🛣 7507 km#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/faSaLFT6hT