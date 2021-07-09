В Баку утонули три человека

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что 3 человека утонули на территории Хазарского района города Баку.

Как сообщает пресс-служба МЧС, после получения информации к поисковым работам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Тела утонувших уже извлечены из воды. По предварительной информации, утонули одна женщина и двое мужчин.

Было установлено, что инцидент произошел за пределами спасательного пункта на водах "Шувелян", не на территории пляжа.