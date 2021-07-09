В Азербайджане, по данным на 10 июля, за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 57 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 337 098 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 725 человек благополучно прошли лечение, 4984 пациента клиник скончались.

Лечение 1389 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 842 136 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 463 - за минувшие сутки.