Во Франции неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра

Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным телеканала, инцидент произошел в магазине мобильных телефонов в результате конфликта между нападавшим и продавцом. Злоумышленник серьезно ранил продавца и еще одного мужчину, который попытался вмешаться. Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что нападавший задержан.