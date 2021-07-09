На Украине подняли со дна «катер Брежнева»

На Украине со дна Черного моря в Одесском порту подняли затонувший катер «Буревестник», в советские времена известный как катер советского лидера Леонида Брежнева. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Операцию осуществили в рамках военных учений Sea Breeze, судно со дна поднимали силами водолазов из Украины и США. Остатки затонувшего корабля мешали и создавали проблемы для судоходства в гавани.