Вдова президента Гаити сделала первое заявление после убийства мужа

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин сделала первое заявление после убийства супруга, в котором подтвердила, что ее мужа убили наемники, сообщает портал Haiti24 со ссылкой на звукозапись, которую выложил в Twitter представитель администрации президента.

"Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны", - цитирует портал Мартин Моиз.

По словам вдовы президента, его убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в частности организовать референдум и выборы.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные огнестрельные ранения при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз в тяжелом состоянии с ранением живота и рук была перевезена на лечение в Майами. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших Моиза, состоял из 26 человек.