Азербайджанским болельщикам разрешено посещать матчи Лиги чемпионов и Лиги конференций Решение Оперштаба
Оперативный штаб при Кабинете министров положительно отреагировал на обращение АФФА и разрешил посещение болельщиками матчей еврокубков с участием азербайджанских клубов.
Согласно решению, стадионы могут заполняться максимум наполовину при соблюдении всех ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Таким образом, уже в ближайшую среду любители футбола могут посетить ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Нефтчи» и тбилисским «Динамо». А еще через неделю в Баку ожидается матч Лиги конференций между «Карабахом» и израильским «Ашдодом». Также в Лиге конференций Азербайджан представят «Сумгаит» и «Кешля». Эти команды свои первые домашние матчи проведут 29 июля против соответственно сербского клуба «Чукарички» и российского «Сочи».