Икрам Нур, автор haqqin.az 19:43

Как уже сообщал ранее haqqin.az, в нескольких городах Ирана граждане вышли на улицы, требуя положить конец внезапным веерным отключениям электроэнергии в разгар жаркого лета. Также продолжается массовая забастовка работников нефтяной и нефтехимической промышленности страны. Тех, кто предрекал забастовки в Иране после избрания президентом Ибрахима Раиси, вроде бы можно и поздравить – протесты имеют место быть. Но на этом «хорошие новости» для них заканчиваются. Протесты носят исключительно экономический характер, и их гнев направлен как раз в отношении администрации Хасана Роухани, «реформаторы и прагматики» из которой столько наворотили и в энергетике, и в нефтянке – ложкой не расхлебать.

Электронные платежные системы зависают, внезапно гаснет свет и отключается медицинское оборудование, вырубают кондиционеры, выходят из строя насосы в системах водоснабжения, гаснут светофоры на дорогах – таково оно, нынешнее иранское лето, когда в Тегеране +41 по Цельсию, а на юге страны доходит и до 55 градусов. Президент Хасан Роухани на днях извинялся перед иранцами за массовое отключение электроэнергии, сделав это, правда, достаточно своеобразно: «Министерство энергетики невиновно, но министр должен объясниться перед нашими дорогими людьми». Ну а что ему еще остается делать? Допрезидентствовался, оставляя своему преемнику сильнейшую головную боль. Спрос на электроэнергию нынешним летом достигал временами 66 тысяч мегаватт, в то время как генерирующие мощности страны составляют 65 тысяч. В реальности же все обстоит еще хуже – генерирующие компании могут фактически выдавать не свыше 55 000 мегаватт. На электростанциях из-за старения оборудования и изношенности инфраструктуры постоянные технические сбои. А деньги на модернизацию не выделялись, администрация Роухани как-то «выпустила из виду» этот принципиальный вопрос. Санкции – санкциями, но выход мог быть найден, уверены местные эксперты. Добавляя, что у Роухани и его команде просто не хватило компетенции в данном вопросе. Как не хватило ее и в другом – мониторинге ситуации в нефтяной и нефтехимической промышленности, где прибыль государственных и частных компаний обеспечивалась за счет резкого ухудшения положения трудящихся. Чиновники и бизнесмены традиционно «оптимизировали» убытки от сокращения продаж за счет того, что переводили работников на субподряд, выплачивая им минимальную зарплату и отказываясь включать в контракты с ними социальный пакет.