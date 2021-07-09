Шахрияр Мамедъяров обыграл Гарри Каспарова за 7 ходов

В Хорватии проходит шахматный турнир, который является третьим в серии турниров Grand Chess Tour. В нем участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Шахматисты играли в рапид, а сегодня начался турнир по блицу, в котором принимает участие и экс-чемпион мира Гарри Каспаров.

Мамедъяров сыграл с Каспаровым в 6-м туре и победил за… 7 ходов. После 9 туров в рапид и 6 туров в блиц у Шахрияра 12 очков, и он занимает 6-е место.

Лидирует россиянин Ян Непомнящий, у которого 12,5 очка.