Шахрияр Мамедъяров обыграл Гарри Каспарова за 7 ходов
В Хорватии проходит шахматный турнир, который является третьим в серии турниров Grand Chess Tour. В нем участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Шахматисты играли в рапид, а сегодня начался турнир по блицу, в котором принимает участие и экс-чемпион мира Гарри Каспаров.
Мамедъяров сыграл с Каспаровым в 6-м туре и победил за… 7 ходов. После 9 туров в рапид и 6 туров в блиц у Шахрияра 12 очков, и он занимает 6-е место.
Лидирует россиянин Ян Непомнящий, у которого 12,5 очка.