Фирдовси Умудов борется на ковре, а не под ковром: «Вы хотели опорочить и спровоцировать меня… Мне вас жаль!»

Отдел спорта 20:18

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, известный тренер по вольной борьбе Фирдовси Умудов отреагировал на клевету в свой адрес, высказался о журналистах-рэкетирах и заказных материалах против него, коснулся темы своего фактического отстранения от работы в Федерации.

«Созданная указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Агентство по развитию медиа в последние месяцы проводит реформы во благо отечественных СМИ, работает над подготовкой нового законопроекта, - написал Фирдовси Умудов в своем Facebook. - Именно благодаря реформам журналистам-рэкетирам стало намного сложнее заниматься вымогательством и шантажом, выполнять провокационные и клеветнические заказы. Буквально на днях мы стали свидетелями публикаций о том, как такие горе-журналисты брали деньги с родителей шехидов, обещая подготовить материалы о героизме их сыновей. Подобные действия не вписываются ни в рамки журналистских ценностей, ни в какие-либо каноны человечности. Я коснулся этой темы не просто так. Ведь и мне время от времени приходится сталкиваться с заказными публикациями «рэкетиров», которые полны клеветы и предвзятого отношения. Эти «журналисты», наплевав на основные законы работы медиа, превратились в оружие для дезинформации в руках некоторых чиновников. Целью этих людей, для которых их личная выгода и меркантильные интересы важнее успехов страны, было опорочить меня, бросить тень на мою деятельность во имя нашей страны, государства, флага, нации. Естественно, все эти попытки остались безрезультатными, потому что ложь долго не живет. Старания свалить все свои неудачи на меня не увенчались успехом».

Фирдовси Умудов напомнил о том, что хоть он и продолжает занимать должность вице-президента Федерации борьбы Азербайджана, на заседания не приглашается. «С прошлого года, будучи вице-президентом Федерации, я не приглашаюсь на ее собрания и понятно, что не участвую в них. Но что происходит потом? Некоторые лица, лишенные чести и достоинства, при помощи журналистов-рэкетиров обвиняют меня в том, что я не появляюсь на заседаниях. У нас в стране немало порядочных представителей СМИ, которые стали задавать мне вопросы на эту тему. Но я, соблюдая этический кодекс, не стал никого обвинять. И что я вообще мог сказать о решениях, которые принимались без моего участия? Неудачные выступления азербайджанских борцов в начале этого года стали причиной независимых расследований и публикаций в прессе. Однако некоторые почему-то решили, что инициатором написания этих материалов являюсь я. Такое могло прийти в голову только при очень больном воображении. Про меня стали писать статейки, которые не основывались ни на каких фактах, а лишь на слухах и домыслах. Помимо этого, когда спортсмены, с которыми я работал годами, положительно отзывались обо мне, то сталкивались с оказываемым на них давлением. Якобы это я заставлял их отзываться обо мне добрым словом. Наряду с этим были попытки пресечь мои выступления в СМИ на неспортивные темы, отражающие интересы государства. Эти люди обращались в данные медиа с просьбами не давать мне трибуну. Все это делалось для того, чтобы спровоцировать меня, вывести из равновесия и вынудить проявить ответную реакцию, что стало бы поводом для продолжения очерняющей меня кампании».