Фирдовси Умудов борется на ковре, а не под ковром: «Вы хотели опорочить и спровоцировать меня… Мне вас жаль!»
Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, известный тренер по вольной борьбе Фирдовси Умудов отреагировал на клевету в свой адрес, высказался о журналистах-рэкетирах и заказных материалах против него, коснулся темы своего фактического отстранения от работы в Федерации.
«Созданная указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Агентство по развитию медиа в последние месяцы проводит реформы во благо отечественных СМИ, работает над подготовкой нового законопроекта, - написал Фирдовси Умудов в своем Facebook. - Именно благодаря реформам журналистам-рэкетирам стало намного сложнее заниматься вымогательством и шантажом, выполнять провокационные и клеветнические заказы. Буквально на днях мы стали свидетелями публикаций о том, как такие горе-журналисты брали деньги с родителей шехидов, обещая подготовить материалы о героизме их сыновей. Подобные действия не вписываются ни в рамки журналистских ценностей, ни в какие-либо каноны человечности.
Я коснулся этой темы не просто так. Ведь и мне время от времени приходится сталкиваться с заказными публикациями «рэкетиров», которые полны клеветы и предвзятого отношения. Эти «журналисты», наплевав на основные законы работы медиа, превратились в оружие для дезинформации в руках некоторых чиновников.
Целью этих людей, для которых их личная выгода и меркантильные интересы важнее успехов страны, было опорочить меня, бросить тень на мою деятельность во имя нашей страны, государства, флага, нации. Естественно, все эти попытки остались безрезультатными, потому что ложь долго не живет. Старания свалить все свои неудачи на меня не увенчались успехом».
Фирдовси Умудов напомнил о том, что хоть он и продолжает занимать должность вице-президента Федерации борьбы Азербайджана, на заседания не приглашается.
«С прошлого года, будучи вице-президентом Федерации, я не приглашаюсь на ее собрания и понятно, что не участвую в них. Но что происходит потом? Некоторые лица, лишенные чести и достоинства, при помощи журналистов-рэкетиров обвиняют меня в том, что я не появляюсь на заседаниях.
У нас в стране немало порядочных представителей СМИ, которые стали задавать мне вопросы на эту тему. Но я, соблюдая этический кодекс, не стал никого обвинять. И что я вообще мог сказать о решениях, которые принимались без моего участия?
Неудачные выступления азербайджанских борцов в начале этого года стали причиной независимых расследований и публикаций в прессе. Однако некоторые почему-то решили, что инициатором написания этих материалов являюсь я. Такое могло прийти в голову только при очень больном воображении.
Про меня стали писать статейки, которые не основывались ни на каких фактах, а лишь на слухах и домыслах. Помимо этого, когда спортсмены, с которыми я работал годами, положительно отзывались обо мне, то сталкивались с оказываемым на них давлением. Якобы это я заставлял их отзываться обо мне добрым словом.
Наряду с этим были попытки пресечь мои выступления в СМИ на неспортивные темы, отражающие интересы государства. Эти люди обращались в данные медиа с просьбами не давать мне трибуну.
Все это делалось для того, чтобы спровоцировать меня, вывести из равновесия и вынудить проявить ответную реакцию, что стало бы поводом для продолжения очерняющей меня кампании».
Дошло до того, что Умудова стали обвинять, что он дескать желает неудачи сборной Азербайджана по борьбе на предстоящей Олимпиаде в Токио. Странные обвинения хотя бы потому, что известный специалист, бывший главный тренер национальной команды вряд ли будет желать поражения своим же ученикам.
«Этим людям я хочу сказать вот что: мне вас жаль! – продолжает Ф.Умудов. - Я с 2005 года работал тренером в сборных Азербайджана. На любой должности, в том числе будучи первым вице-президентом или просто вице-президентом, для меня интересы Азербайджана были, есть и будут превыше всего. Я всегда был и буду верен нашему государству, народу и Верховному главнокомандующему.
Желаю сборной Азербайджана успехов на Олимпиаде в Токио. Их победы – это торжество Азербайджана, азербайджанского спорта и того внимания, которое оказывает спорту и спортсменам глава государства.
Фирдовси Умудов всегда вел борьбу только на ковре. Наша неизменная цель - чтобы флаг Азербайджана всегда развевался выше других, и чтобы играл наш гимн. После освобождения Шуши смысл слов гимна Азербайджана, который мы слушаем со слезами на глазах, стал еще более понятным:
Тысячи душ пожертвованы во имя тебя
Грудь твоя была полем сражений
Солдаты отдавали жизнь во имя тебя
Каждый из них стал героем».
Как отмечено выше, Фирдовси Умудов с 2005 года работает в системе сборных Азербайджана по вольной борьбе. Трижды признавался лучшим спортивным тренером Азербайджана, в 2012 году был назван лучшим тренером мира по борьбе. Под его руководством Гаджи Алиев в 2017 году стал 3-кратным чемпионом мира.
Глава государства Ильхам Алиев наградил Фирдовси Умудова орденом «Шохрет», медалью «Терегги» и Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.
Ф.Умудов является заместителем начальника Спортивного центра «Серхедчи» и главой спортивного отдела.