Томас де Ваал: «Еревану надо забыть про проект последних 30 лет: построить в Нагорном Карабахе новое армянское государство»

Отдел информации 20:21

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Армении 20 июня после нескольких месяцев потрясений, последовавших за сокрушительным поражением страны в шестинедельной войне с Азербайджаном, пишет британский исследователь новейшей истории Южного Кавказа, автор знаменитой книги о нагорно-карабахском конфликте "Черный сад" Томас де Ваал в статье для World Politics Review.

Временами накал и давление в обществе после войны были настолько сильными, что казалось, что армянское государство этого не переживет. Тем не менее находящийся под огнем критики и.о. премьер-министра Никол Пашинян не только пережил это, но и победил на выборах. По условиям соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, заключенного при посредничестве президента России Владимира Путина, армянским войскам пришлось покинуть территории, на которых они находились более 25 лет, а Еревану - забыть про проект последних трех десятилетий: построить в Нагорном Карабахе новое армянское государство. Азербайджанцы же почувствовали, что, несмотря на человеческие жертвы, с их страны будто снято проклятие. Баку вернул семь районов, долгое время находившихся под армянской оккупацией. Потребуется много лет, чтобы разминировать их, сделать снова пригодными для проживания, но тем не менее более полумиллиона азербайджанских беженцев, наконец, получили реальную возможность вернуться домой. После войны премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался под прицелом критиков. Он пришел к власти в Армении на волне народных протестов 2018 года, тогда его даже называли "Святым Николом". Но после ноябрьского перемирия большая часть политического и военного руководства Армении, а также духовенство набросились на премьера за то, что он плохо справлялся с конфликтом. Так каким же образом он одержал победу на выборах в прошлом месяце?

В каком-то смысле Пашиняну повезло. Его главный противник Роберт Кочарян, два срока находившийся на посту президента Армении, весьма противоречивая фигура. Позиционируя себя в качестве человека, который способен обеспечить безопасность Армении и карабахских армян, Кочарян строил свою избирательную кампанию на критике Пашиняна. Сам же Пашинян апеллировал к "бархатной революции" 2018 года, которая дала армянам чувство свободы, которого они были лишены на протяжении двух десятилетий. Это фактически сделало выборы референдумом, посвященным тому, хотят ли избиратели вернуться к политическому порядку, который был до 2018 года. Многие армяне вспоминают президентство Кочаряна 1998-2008 годов, как время господства небольшого коррумпированного клана, полностью контролирующего крупнейшие секторы экономики. Пашинян, пылкий оратор, еще не успевший растерять всю свою популярность оказался более убедителен. Его партия "Гражданский договор" получила более половины голосов и 71 депутатский мандат из 107 в парламенте. Партия Кочаряна заняла на выборах второе место. В результате в Армении остается так называемая "полуторапартийная система" с мощной правящей партией, слабой оппозицией и плохо развитыми институтами управления. За выборами пристально наблюдали и в Азербайджане. Для Баку победа Пашиняна – хороший результат. Как один из трех участников соглашения о прекращении огня при посредничестве России, он способен продолжить укреплять хрупкое перемирие. Ожидается, что он выполнит свое обязательство, изложенное в ноябрьском заявлении о прекращении огня, по восстановлению "экономических и транспортных связей" через территорию Армению, чтобы обеспечить свободное передвижение людей и товаров в граничащий с Турцией Нахчыван, который был отрезан от остального Азербайджана 30 лет назад. Открытие новых транспортных маршрутов также является приоритетом для Москвы. Автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахчываном свяжет Россию с Турцией через Азербайджан, минуя территорию Грузии.