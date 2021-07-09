Туркменистан стянул войска к границе с Афганистаном

Власти Туркменистана стянули тяжелую военную технику в город Серхетабад на границе с Афганистаном. Об этом пишет turkmen.news со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, в одном из южных погранотрядов последние трое суток несколько раз объявлялась боевая тревога. Кроме того, отмечалось, что туркменские офицеры начали эвакуировать семьи от границы с Афганистаном.

В январе сообщалось, что власти Туркменистана приступили к переучету военнослужащих, находящихся в запасе — так называемых резервистов. «Ведется учет запасников. Во все военкоматы были даны указания, чтобы проверили мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям», — рассказал источник в Министерстве обороны Туркменистана. По его словам, ситуация связана с обстановкой в Афганистане.

Позже представитель Минобороны республики заявил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, вооруженные силы готовы отразить любые потенциальные угрозы, располагая имеющимся личным составом.