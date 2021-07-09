В Грозном мужчина с ножом атаковал полицейских: нападавший застрелен

Мужчина напал с ножом на полицейских, несших службу на стационарном посту в Грозном, огнем из табельного оружия он был уничтожен, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ по Чечне, передает РИА Новости.

"Девятого июля, примерно в 17.35 при въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чеченской Республике, несших службу на стационарном посту. В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции при этом не пострадали.