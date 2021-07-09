Россия выдала Германии гражданина Азербайджана Эльшада Азизова, которого подозревают в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, передача Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев, представителям германских правоохранительных органов произошла в аэропорту «Домодедово». Он находится в международном розыске по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен.

Азизова подозревают в попытке убийства. В 2016 году он привел в действие ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в тот момент находились люди.

В 2018 году Азизов был задержан за два грабежа правоохранительными органами уже в России, в Нижнем Новгороде. «В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018 Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах. За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне», — рассказала представитель МВД.