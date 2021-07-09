Состояние богатейшего человека в мире побило рекорд

На этой неделе акции Amazon выросли на 5,9 процента. Безос покинул пост генерального директора компании в начале июля, однако после ухода он остался председателем правления и сохранил пакет акций, превышающий десять процентов.

Как отмечает Forbes, рост акций Amazon может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Планировалось, что JEDI будет реализовывать компания Microsoft, это решение не устраивало Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер, будучи фаворитом в гонке за контракт, даже подавал иск в суд. В Amazon отмечали, что Минобороны решило сотрудничать с Microsoft из-за давления экс-президента США Дональда Трампа, который испытывал личную неприязнь к Безосу. Сейчас же предполагается, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона может быть реализован при помощи Amazon.