США не собираются вводить войска на Гаити

США пока не собираются отправлять свои войска на Гаити, несмотря на запрос местных властей в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает газета Le Nouvelliste со ссылкой на источник в американской администрации.

Согласно информации издания, в настоящее время Вашингтон не планирует оказывать военную помощь Порт-о-Пренсу.

Напомним, ранее правительство Гаити направило запрос в Вашингтон о размещении американских солдат на гаитянской территории. Оно опасается народных волнений и хочет, чтобы иностранные войска защищали объекты ключевой инфраструктуры в стране. Аналогичная просьба была направлена и Совету безопасности ООН.