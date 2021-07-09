Лев Аскеров, автор haqqin.az, член Союза Писателей СССР, член Союза Журналистов СССР 01:49

Я был в Хиросиме… Нет, конечно, не тогда, - Боже упаси! - когда её накрыл гриб атомного облака, превративший в один миг и город, и проживавших в нём жителей в чёрный прах. До озноба пугающее зрелище. И мне ещё долго-долго снилась, та чудом уцелевшая дверь, служившая чьей-то семье входом в исчезнувшее жильё. На ней, на той, ставшей экспонатом музея двери был впечатан силуэт человека. От него, убегавшего от вспыхнувшего огнём неба, осталась всего лишь тень... И в те 70-е годы только-только минувшего столетия мне казалось, что злой гений Зверя, сидящий в людях, более жуткого оружия для уничтожения себе подобных, никогда не создаст. Это предел его бесовских возможностей.

- О чём ты говоришь?! – ядовито усмехнувшись и, глядя на меня, как на «салаку» произнёс полковник Аяз Мамедов. …Уж кто-кто, а он, друг моего детства, в бранном деле был большим докой. За спиной его многолетняя учёба в Военной академии имени Фрунзе и неоднократное участие в конкретных боевых операциях. На тот же момент, когда происходил наш с ним разговор, он занимал должность заместителя министра обороны Азербайджана... - Атомная бомба, понятно – силище. Но, скажу тебе, в тактическом противостоянии, когда лицом к лицу с противником, её вряд ли кто решится сбросить. Для этого придумали оружие поизощрённей. Снаряд, начинённый белым фосфором. Неказистая из себя фосфорная бомбочка. Ты слышишь в отдалении, казалось бы, безобидный глухой разрыв. А с ним ослепительный фонтан фейерверка. И необъятная окрестность, возле которой он взорвался, становится похлеще библейских описаний ада. Жилые массивы вместе с его населением превращаются в труху. Горит воздух. С ног до головы вспыхивает человек. Скалы и стены домов текут серой жижею. Металл оплавляется, словно кто окунул его в зёв мартеновской печи... Стволы пушек артиллерийских батарей и танков надламываются, как свечи. Бронетранспортёры вспыхивают и взрываются вместе с заживо горящими экипажами. Потушить огонь белого фосфора невозможно. Вода из брандспойта, что бензин в костёр… Оружие это, как, наверное тебе известно, ещё с 40-х годов ООН запретило использовать. Признало его архи-бесчеловечным. Под этим документом поставили подписи почти все страны мира…

Тут мой собеседник, сделав многозначительную паузу, и, оглядываясь по сторонам, словно кто нас слушает, почему-то доверительно тихим голосом добавляет: - Ты знаешь почему мы проиграли Карабах в первую войну? Догадываюсь, скажешь из-за безмозглого руководства, стоявшего у руля страны Народного Фронта. Да, в некоторой степени оно соответствует действительности. Важность этой причины я отнюдь не исключаю, но как военный не считаю её основополагающей. Патриотизм наших воинов, желавших в те дни не на словах, а на деле хоть голыми руками драться за Отечество, зашкаливал все мыслимые и немыслимые пределы. Но… Армяне, как обычно, попирая все человеческие нормы и международные законы, на наших плацдармах применили фосфорные снаряды, которых у нас не было. Им же, как один из моих сокурсников по академии, а ныне генерал Российской армии в приватной беседе сказал мне, что это оружие по указанию ельцинской верхушки, Армении из своих складов выдала размещённая на их территории военная база… Наши бойцы до сих пор вспоминают ту чёрную преисподнюю от белого фосфора. Нам о роли Москвы в этой кампании, а, стало быть, об использовании агрессором фосфорных снарядов, говорить запрещено. Ведь мир тут же узнает откуда ноги растут. И я прошу тебя, что услышал – держи при себе… Признаться, когда происходил наш разговор, а это было в начале 90-х годов, я не очень-то поверил ему. Полагал, что полковник, как один из руководителей министерства, оправдывает поражение наших войск на полях сражения. И вдруг спустя много лет этот долго не афишируемый факт стал достоянием прессы. Это произошло аккурат спустя несколько дней после окончания первой победоносной для Азербайджана сиюминутной апрельской войны. Буквально сразу же после окончания войны МИД Азербайджана выступил с ошеломляющим заявлением, чётко указывающим на применение армянскими вооружёнными силами фосфорных снарядов. 10 мая сотрудники Агентства по разминированию Азербайджана обнаружили на территории Тертерского района осколки этих чудовищных снарядов. Армянские солдаты стреляли по мирным жителям, но, к счастью, промахнулись, снаряды разорвались на хлопковых полях в селе Аскепара. 13 мая военные атташе и представители свыше 20 стран-членов ОБСЕ прибыли в село и зафиксировали следы непостижимо безумного преступления армянской военщины против человечества. И тут же в своем экстренном заявлении МИД Азербайджана обнародовал и техническую характеристику этого страшного оружия: речь шла о дымовых фосфорных снарядах марки D-4. Дотошные азербайджанские журналисты выехали на место происшествия и стали помещать детали того, как и где они применялись. Все эти факты легли в основу и специального доклада ОБСЕ.