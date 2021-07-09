Как сообщил журналистам сопровождавший послов в поездке в Шушу помощник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев, визит дипкорпуса в карабах скую столицу был организован по личному поручению президента Ильхама Алиева. И этот вояж – седьмой выезд в освобожденные районы Карабах а. Ранее дипкорпус посещал Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы, Лачин и Агдам.

Только глубокой ночью в редакцию haqqin.az поступила настораживающая информация – среди послов 46 государств, побывавших накануне по приглашению правительства Азербайджана в культурной столице - городе Шуша, отсутствовали послы трех держав – США, Франции и России. Послы этих стран не приняли приглашение правительства Азербайджана и отказались ехать в Шушу.

Обратите внимание, речь идет о сопредседателях Минской группы ОБСЕ, выразивших весьма странную консолидированную позицию. И о мотивах столь недипломатического демарша послов приходится догадываться. По всей вероятности, сопредседатели, которые все еще лелеют надежду на возобновление переговоров в "мертвом формате Минской группы", не захотели сжигать мосты с Ереваном. Хотя до конца не ясно, какое же отношение к армянскому населению Карабаха и Еревану имеет Шуша, население которой до начала карабахского конфликта составляли исключительно азербайджанцы.

Так или иначе, этот демарш отразится на будущих отношениях Азербайджана с этими государствами. Во всяком случае, исключая Францию, Азербайджан выстроил стратегические партнерские отношения с США и Россией. И подобная позиция нанесет в глазах общественности серьезный урон будущему развитию отношений с этими государствами. Нанесено оскорбление не правительству, а всей азербайджанской общественности!

С проармянской позицией Вашингтона приходилось сталкиваться не раз. А как объяснить позицию дружественной Азербайджану России, выступившей единственным гарантом справедливого карабахского урегулирования? За последние десятилетия, впервые российский дипломат проявляет столь незавидную сплоченность с послом США. Неужели посол России получил такую инструкцию из Кремля?

Вчерашний демарш послов великих держав вызывает больше вопросов, чем ответов. Ведь целью поездки было желание показать мировому сообществу расстрелянную армянскими вандалами жемчужину закавказской культуры.

В своих выступлениях И.Алиев искренне выражал надежду, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ направят все свои усилия на искоренение последствий чудовищной войны, вызванной военной агрессией Армении. Однако, похоже страны-сопредседатели задумались не об устранении последствий, а об усугублении ситуации вокруг продолжающейся армяно-азербайджанской конфронтации…