Шахрияр Мамедъяров: «Каспаров – гений! Я 28 лет ждал партии с ним и обыграл за 7 ходов»
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров прокомментировал свою победу над 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, одержанную в субботу на турнире в столице Хорватии Загребе.
«Я 28 лет занимаюсь шахматами, - написал Шахрияр в своем Facebook. – Всегда моим самым любимым шахматистом в истории был Каспаров. Его партии невероятны. Все эти 28 лет я ждал, чтобы сыграть с ним. И победил его всего лишь за семь ходов. Это по два хода – белыми и черными - на каждые четыре года. А вы, играя в шахматы с другом, все еще говорите, чтобы он играл быстрее? (улыбается).
Я очень люблю вас за вашу поддержку. Каспаров – гениальный шахматист. А мы – лишь часть истории».
Фразу про «часть истории» недавно произнес и другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов, кстати, обыгравший Каспарова еще в 2003 году на турнире в испанском Линаресе. Правда, она была сказана в несколько ином контексте и с иным смыслом. Теймура критиковали за большое количество ничьих без борьбы на июньском турнире в Бухаресте, на что гроссмейстер в своем Twitter ответил так: «Возможно, я вам не нравлюсь. Если честно, мне все равно. Но каждый шахматист и тот, кто любит шахматы, - мне друг. Не забывайте об этом! Нравится вам это или нет, но я - часть шахматной истории!».
Также Раджабов объяснил большое количество ничьих тяжелым графиком, усталостью и отсутствием идей, без которых игра в красивые и насыщенные партии может завершиться плачевно, то есть множеством поражений.
Возвращаясь к турниру с участием Шахрияра Мамедъярова в Загребе, стоит сказать, что после 9 туров игры в рапид и 9 туров в блиц наш шахматист имеет 13 очков из 27 возможных и занимает 6-е место среди 11 участников. Сегодня в Хорватии будут сыграны еще девять партий в блиц, по итогам которых определится победитель соревнования. Лидирует россиянин Ян Непомнящий, в активе которого 17 очков.
Если же говорить о выступлении Гарри Каспарова, то он принимает участие только в блиц-турнире и оказался явно не готов к соперничеству с сильнейшими шахматистами мира. Экс-чемпион мира потерпел восемь поражений в 9 турах.
Турнир в Загребе - третье соревнование в серии Grand Chess Tour. Первые два прошли в Бухаресте и Париже. Шахрияр Мамедъяров выиграл турнир по классическим шахматам в столице Румынии. Два оставшихся соревнования серии пройдут в американском Сент-Луисе.