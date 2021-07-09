Шахрияр Мамедъяров: «Каспаров – гений! Я 28 лет ждал партии с ним и обыграл за 7 ходов»

Эльмир Алиев, отдел спорта 06:13

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров прокомментировал свою победу над 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым, одержанную в субботу на турнире в столице Хорватии Загребе.

«Я 28 лет занимаюсь шахматами, - написал Шахрияр в своем Facebook. – Всегда моим самым любимым шахматистом в истории был Каспаров. Его партии невероятны. Все эти 28 лет я ждал, чтобы сыграть с ним. И победил его всего лишь за семь ходов. Это по два хода – белыми и черными - на каждые четыре года. А вы, играя в шахматы с другом, все еще говорите, чтобы он играл быстрее? (улыбается). Я очень люблю вас за вашу поддержку. Каспаров – гениальный шахматист. А мы – лишь часть истории».

Фразу про «часть истории» недавно произнес и другой азербайджанский шахматист - Теймур Раджабов, кстати, обыгравший Каспарова еще в 2003 году на турнире в испанском Линаресе. Правда, она была сказана в несколько ином контексте и с иным смыслом. Теймура критиковали за большое количество ничьих без борьбы на июньском турнире в Бухаресте, на что гроссмейстер в своем Twitter ответил так: «Возможно, я вам не нравлюсь. Если честно, мне все равно. Но каждый шахматист и тот, кто любит шахматы, - мне друг. Не забывайте об этом! Нравится вам это или нет, но я - часть шахматной истории!». Также Раджабов объяснил большое количество ничьих тяжелым графиком, усталостью и отсутствием идей, без которых игра в красивые и насыщенные партии может завершиться плачевно, то есть множеством поражений.