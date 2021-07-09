В Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе «Маракана» состоялся финальный матч футбольного Кубка Америки. За титул боролись извечные соперники – Бразилия и Аргентина.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев. Единственный гол на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария.

Победа в Кубке Америки стала первым титулом в составе взрослой сборной Аргентины для легендарного Лионеля Месси. Ранее он выигрывал лишь Олимпиаду-2008 в Пекине. Как известно, в футбольном турнире Олимпийских игр участвуют лишь футболисты младше 23 лет с возможностью пригласить в команду трех футболистов старше этого возраста.

На нынешнем Копа Америка Месси забил четыре гола, сделал пять результативных передач и четыре раза признавался лучшим игроком матча. Он же назван лучшим футболистом турнира.