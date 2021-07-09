В Гаити заявили, что убитого президента пытали перед смертью
Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам, перед тем как погибнуть в своей резиденции после нападения группы неизвестных. Об этом сообщил в интервью телеканалу ABC и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф.
По его словам, никто даже не могут подумать о том, что главу государству убьют в собственном доме и при этом будут пытать.
Жозеф добавил, что в настоящее время находится в шоке, как и весь народ страны, и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть. "Я не знаю, ведется ли сейчас политическая борьба. Я не обращаю внимания, есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза", - подчеркнул и.о. премьер-министра, призвав всех дождаться результатов расследования, передает ТАСС.
Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.