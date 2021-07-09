В Гаити заявили, что убитого президента пытали перед смертью

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам, перед тем как погибнуть в своей резиденции после нападения группы неизвестных. Об этом сообщил в интервью телеканалу ABC и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф.

По его словам, никто даже не могут подумать о том, что главу государству убьют в собственном доме и при этом будут пытать.