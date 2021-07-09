Досрочные выборы: Молдова выбирает депутатов парламента

В воскресенье проходят досрочные выборы в парламент Молдовы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на на ЦИК страны, в 7:00 открылись все 2000 избирательных участков по всей территории Молдовы.

Еще 150 участков будут открыты в 36 странах для голосования граждан Молдовы, находящихся за рубежом. Все участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени.

Общее число граждан Молдовы с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, составляет 3 282 837.

В ходе выборов предстоит избрать 101 депутата парламента на четырехлетний срок. Выборы проходят по привычной для Молдовы пропорциональной избирательной системе - по партийным спискам в едином избирательном округе.

За депутатские мандаты борются 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1 791 кандидат. Каждое политическое формирование имеет право внести в свой список не более 103 кандидатов.

Интрига выборов в том, сможет ли президент Майя Санду укрепить свою власть - получить парламентское большинство и сформировать правительство самостоятельно, без создания коалиций с другими партиями. Альтернатива этому - реванш Партии социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном.