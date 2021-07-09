В Сирии обстреляли американских военных

Американские военные подверглись обстрелу непрямой наводкой на востоке Сирии. Как сообщило Reuters со ссылкой на представителя Пентагона, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Агентство уточняет, что инцидент стал еще одним эпизодом в серии нападений на военнослужащих США в Ираке и Сирии за последние дни.

В свою очередь Agence France-Presse передало, что минометная мина упала в районе газового месторождения, неподалеку от базы возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу сгруппировкой "Исламское государство".

В то же время сирийское информагентство SANA уточнило, что атака произошла около газоперерабатывающего завода компании Conoco Inc. в Коноко (провинция Дейр-эз-Зор), используемого силами коалиции в качестве базы. Нападение произошло до полуночи по местному времени.

Deutsche Welle напоминает, что 7 июля стало известно, что иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Было разрушено несколько объектов.