Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы
Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы, где столкнутся сборные Англии и Италии. Информация представлена на сайте The Analyst, сообщает Lenta.ru.
Согласно вычислениям, вероятность победы сборной Италии составляет 57,8%. Команда Гарета Саутгейта будет выступать в родных стенах - финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Свою единственную победу на международном футбольном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году. Лучшим достижением на Евро для англичан стали бронзовые медали в 1968 году.