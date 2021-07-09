В Китае создали охлаждающую в жару ткань

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай) разработали ткань, способную охлаждать тело, пишет Лента.ру со ссылкой на NewScientist.

Как объяснили ученые, «метаткань» содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. С их помощью ткань может отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. При этом происходит охлаждение тела за счет рассеивания тепла.

Как показали первые тесты, умная ткань способна снижать температуру тела на несколько градусов.

Несмотря на то, что охлаждающий эффект особенно заметен при нахождении людей и объектов под прямыми солнечными лучами, он также будет наблюдаться и в тени, отмечают разработчики. По их словам, такая одежда может быть выпущена в разных цветах, однако наиболее эффективным для отражения света является белый.

По словам одного из исследователей Тао Гуанмина, команда намерена наладить массовое производство метаткани. Он надеется, что продукты, сделанные из нее, станут доступны уже через год.