В Бельгии женщина заразилась одновременно двумя штаммами COVID и умерла

В Бельгии умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.

Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.

Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.