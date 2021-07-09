Новый санкционный список США: Пекин пригрозил ответом

Китай выражает решительный протест США и примет необходимые меры для защиты свои законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в чёрный список, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

Ранее минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. Одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США".

"США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении китайского ведомства.

Торговое ведомство Китая потребовало США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами: "Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов".