Российский ученый объяснил бессимптомное течение коронавируса

«Насчет того, чтобы пройти без маски в «красной зоне» и не заболеть, – это дикое везение. Но такое везение бывает не на каждый такой случай в жизни. Это первое. Второе. Да, есть пока четко не выясненные особенности иммунитета у отдельных людей, из-за которых человек болеет легко или практически бессимптомно», – приводит слова ученого РИА Новости.

Ученый отметил, что такие люди и становятся главными распространителями инфекции. Они не болеют, некоторые из них не носят масок, а при этом заражают очень многих людей. «Это так называемые «суперраспространители». Они отмечены, описаны уже десятки таких случаев. Самый известный такой случай был в прошлом году весной, когда где-то около Вашингтона было хоровое общество, куда пришел такой человек. Они пели два часа и через пять дней заболели все 50 человек», – заявил российский специалист.