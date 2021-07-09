И в Болгарии проходят досрочные выборы в парламент

В Болгарии проходят досрочные выборы депутатов 46-го Народного собрания, передает ТАСС. Около 13 тысяч избирательных участков открылись по всей стране в 7:00 по местному времени. Еще около 800 участков будут работать в 68 странах мира.

В выборах участвуют представители 23 партий и коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более пяти тысяч кандидатов. Право голосовать имеют порядка 6,7 млн болгарских граждан. Эксперты полагают, что им воспользуются около 3,3 млн человек.

За ходом голосования будут следить около трех тысяч наблюдателей. Первые официальные итоги будут известны после завершения работы участков в 20:00.

В мае президент Болгарии Румен Радев распустил Народное собрание и назначил на 11 июля новые парламентские выборы.

Отметим, что и в Молдове сегодня проходят досрочные выборы в парламент.