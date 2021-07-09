В аэропорту «Шереметьево» пассажир рейса Москва — Анталья во время ожидания вылета открыл люк аварийного выхода. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Mash, мужчина не смог выдержать духоты в салоне.

По сведениям телеграм-канала, вылет борта сильно задержали, при этом у самолета сломалась система кондиционирования, что привело к духоте.

«Некоторые теряли сознание», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров не выдержал и открыл аварийный люк, после чего система автоматически выпустила надувной трап. Итогом стало то, что авиакомпания заменила борт, что еще больше задержало вылет.

«Зато люди смогли наконец подышать и выпить воды, — продолжает Mash. — Что стало со смельчаком — неизвестно».