«Некоторые теряли сознание»: пассажиры около двух часов сидели в самолете без кондиционера видео
В аэропорту «Шереметьево» пассажир рейса Москва — Анталья во время ожидания вылета открыл люк аварийного выхода. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Mash, мужчина не смог выдержать духоты в салоне.
По сведениям телеграм-канала, вылет борта сильно задержали, при этом у самолета сломалась система кондиционирования, что привело к духоте.
«Некоторые теряли сознание», — говорится в сообщении.
Один из пассажиров не выдержал и открыл аварийный люк, после чего система автоматически выпустила надувной трап. Итогом стало то, что авиакомпания заменила борт, что еще больше задержало вылет.
«Зато люди смогли наконец подышать и выпить воды, — продолжает Mash. — Что стало со смельчаком — неизвестно».
В Шереметьево пассажир открыл дверь самолета Москва — Анталья. В результате опустился спасательный трап.— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) July 11, 2021
По данным СМИ, рейс задержали, и люди долго сидели в салоне самолета без системы кондиционирования. Мужчина не выдержал духоты, поэтому пошел на такой отчаянный шаг. pic.twitter.com/DDOhtT9Z2H