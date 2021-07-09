Умер избитый на акции протеста в Тбилиси журналист

Оператор грузинской телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава найден мертвым в собственной квартире в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала, передает «Эхо Кавказа».

Согласно информации, во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля противники ЛГБТ-сообщества избили Лашкарава возле офиса организации «Сирцхвилиа», недалеко от парламента Грузии. Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение на дому.

Согласно распространившейся информации, мертвым молодого мужчину обнаружила его мать. Причины смерти установит экспертиза.

По обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку «Пирвели» Миранду Багатурия 8 июля полиция задержала двух человек.