Экс-депутат Израиля застрял на границе Ирана с Азербайджаном

Бывший депутат Кнессета (парламент Израиля) Аюб Кара застрял на ирано-азербайджанской границе. Об этом сообщает The Jewish Press.

Согласно сообщению, в ходе поездки вдоль границы у него сломалась машина на грунтовой дороге, которая «усыпана тысячами мин».

«Надеюсь, нам удастся помочь Азербайджану восстановить этот район, чтобы беженцы из Азербайджана могли вернуться в свои села и города», – цитирует издание слова Кара.

Кара посоветовал Азербайджану построить поселения в том районе, который посетил, добавив, что Израиль может предложить стране подходящие технологии для восстановления территории и обезвреживания мин.