Глава МИД Греции признал: Эрдоган изменил имидж Турции и усилил ее мощь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - значимый лидер, изменивший имидж Турции и усиливший ее мощь, сказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, давая высокую оценку лидерским качествам турецкого лидера.

Anadolu пишет, что в эфире программы Meeting point, транслируемой греческим новостным сайтом Newsbomb, Дендиас привлек внимание к достижениям турецкого лидера в политической карьере. По его словам, проводя переговоры с главой турецкого государства, не следует забывать, что Эрдоган изменил имидж Турции и усилил мощь страны.

Дендиас назвал Эрдогана важным фактором в регионе. «Согласны мы с этим или нет, но Эрдоган руководит Турцией почти столько же, сколько в свое время Мустафа Кемаль Ататюрк. Он определил имидж Турции. Я считаю, что это человек, добившийся многого в своей жизни. Если подумать, с чего он начал и как построил и укрепил имидж своей страны, то нужно учитывать все это при разговоре с ним», - заявил греческий министр.